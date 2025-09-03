Пожар площадью 120 кв. м ликвидировали в Кузбассе: причины инцидента выясняют спасатели

В ночь на 3 сентября в кузбасском поселке на территории хозяйственной постройки произошел масштабный пожар, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный МЧС.

В ведомстве проинформировали, что пожар начался ориентировочно в час ночи. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты: две единицы специальной техники и семь сотрудников ведомства. Спасатели отметили, что в здании бушевал открытый огонь. Специалисты на протяжении часа боролись с огнем, чтобы он не распространялся далее.

По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Корреспондент издания для понимания масштаба пожара привел в пример, что на территории в 120 кв. м можно разместить до 10 автомобилей. Такая территория подходит для парковки. В региональном МЧС выясняют, что стало причиной возгорания. В настоящее время спасатели не могут дать предварительную оценку: устанавливаются все обстоятельств происшедшего.

По информации ведомства, никто не пострадал. Огонь нанес серьезные нарушения зданию, которое находилось на территории поселочной частной зоны.

«В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши надворной постройки, обгорели стены внутри и снаружи надворной постройки по всей площади», — уточнила пресс-служба МЧС корреспонденту «Сибдепо».

