Братья-наркоторговцы сожгли дом во время задержания под Новосибирске

В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух братьев, которые наладили незаконное производство и распространение мефедрона. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, при задержании братья оказали серьезное сопротивление, попытавшись укрыться в секретном помещении, обустроенном в подвале их частного дома. Один из них совершил поджог дома, в котором находились сотрудники силовых структур. В результате спецоперации никто не пострадал.

По данным следствия, братья организовали нарколабораторию в своем доме, расположенном в селе Карпысак Тогучинского района. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли оборудование, более 350 литров различных химических веществ и прекурсоров, а также свыше 40 кг готового к продаже мефедрона. Общая стоимость изъятой партии наркотиков оценивается более чем в 30 млн руб.

Следствие установило, что на доходы от наркоторговли злоумышленники приобрели недвижимость, включая частные дома и торговый центр, находящиеся в Кузбассе. Братьям предъявлены обвинения в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Одному из братьев также вменяется статья 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

