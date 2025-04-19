Путин приказал остановить все боевые действия на время пасхального перемирия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 18:00 до нуля часов с воскресенья на понедельник Россия объявляет пасхальное перемирие, сообщило РИА Новости.

По данным издания, Владимир Путин пригласил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, чтобы доложить ему о необходимости проконтролировать выполнение приказа о действии пасхального перемирия. Президент России поздравил всех военнослужащих, которые придерживаются христианских традиций, со светлым праздником Пасхи.

Президент заявил, что решение о перемирии обусловлено гуманитарными соображениями. Владимир Путин отметил, что Россия не будет вести боевые действия в заявленный срок. Однако российский лидер напомнил, что ранее Украина и Россия были оповещены о необходимости прекратить наносить удары по энергетическим объектам. В отличие от РФ украинские военнослужащие неоднократно нарушали данное требование. Владимир Путин поручил ВС РФ находиться в полной боевой готовности. В случае необходимости военные обязаны применить необходимые меры.

«Наши войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны противника», — заявил президент РФ.

Владимир Путин поздравил людей всего мира, кто чтит православные традиции, с Пасхой. Он выразил надежду, что украинская сторона также согласится на пасхальное перемирие.

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