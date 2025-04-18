США предложили Украине новый план по урегулированию конфликта, который предусматривает сохранение за Россией всех территорий, находящихся на данный момент под ее контролем. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Источники отметили, что территории, которые перешли под контроль РФ, останутся в ее составе. Важным пунктом является отказ от обсуждения возможности членства Украины в НАТО. Уточняется, что этот пункт решает одну из ключевых обеспокоенностей Кремля.

Кроме того, этот план подразумевает полное прекращение боевых действий в течение нескольких недель и постепенное ослабление санкций в случае достижения длительного перемирия.

План тем не менее еще требует обсуждения с украинским правительством. Важно отметить, что европейские союзники США не признают эти территории российскими и выступают против таких предложений.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз саркастически прокомментировал смену позиции США по Украине.