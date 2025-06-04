Рада приняла проект о добровольной мобилизации пенсионеров в первом чтении

Законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет на Украине принят Радой в первом чтении, сообщило издание «Страна.ua».

По информации издания, законопроект предлагает гражданам старше 60 лет в добровольном порядке подписывать контракт с Минобороны Украины. Они имеют право разорвать контракт. Также установлен испытательный срок — два месяца. Перед подписанием мужчине потребуется получить разрешение от командира и Генштаба.

По данным издания, украинское Минобороны не поддержало законопроект. Представители ведомства не против того, чтобы мужчины старше 60 лет помогали военнослужащим. Однако их предлагают направлять на небоевые должности, где без определенного опыта обойтись не выйдет.

По информации издания, в числе противников также оказалась Госпогранслужба. В ведомстве напомнили, что правом разрешать вступать в ряды армии будут обладать командиры. Это увеличивает риск коррупции. Представители также сомневаются, что мужчины старше 60 лет справятся с поставленными заданиями из-за физических особенностей организма. Закон был зарегистрирован в Раде 30 апреля. Инициаторами выступила группа депутатов.

Ранее сообщалось, что пропавшего без вести бойца СВО нашли и опознали по ДНК.