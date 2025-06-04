Пропавшего без вести бойца СВО нашли и опознали по ДНК

Волгоградца, пропавшего без вести больше года назад в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, нашли и опознали с помощью дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Подробности этой истории опубликовал портал V1.ru.

43-летний житель Волгограда пропал в мае 2024 года после того, как отправился выполнять задание в зоне боевых действий.

Мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ за несколько дней до объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Его отправили на службу в мотострелковое подразделение, которое дислоцировалось в Чеченской Республике.

Родные и близкие волгоградца долгое время надеялись на его возвращение, однако его судьба оставалась неизвестной.

Только спустя год благодаря использованию современных методов молекулярно-генетической экспертизы был установлен индивидуальный ДНК-профиль бойца СВО.

У погибшего военнослужащего остались семья — жена и двое детей. В ближайшие дни состоится траурная церемония прощания с мужчиной.

Ранее издание Euractiv сообщило, что НАТО включит военную помощь Украине в «расходы на оборону» альянса.