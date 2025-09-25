Раны на деревьях в Подмосковье школьники «лечат» советскими мультфильмами

Ученики гимназии «Дмитров» во время уроков биологии под руководством педагога Галины Киреевой нанесли на деревья яркие рисунки, которые выполняют не столько эстетическую функцию, сколько оздоровительную, сообщил REGIONS.

Учитель рассказала, что перед нанесением рисунков были выполнены различные подготовительные этапы. В первую очередь школьники и педагог проверили, какие деревья начали болеть. Именно эти растения интересовали ребят. С пораженных участков деревьев убрали пыль, грязь, плесень, слизь и загнившие зоны. Следом нанесли растворы медного купороса. Завершающий этап — покрытие участка специальной лечебной пастой, которую в домашних условиях дачники заменяют садовым варом.

По информации педагога, принятые меры обеззаразили раны. Нанесенные средства стимулируют заживление и создают защитную «повязку». Следующим этапом стала грунтовка дерева. В завершение ребята разрисовали участки. Так появились яркие рисунки героев советских мультфильмов. Их можно найти вдоль одного из пешеходных тротуаров на улице Инженерной.

По данным издания, опыт ухода за деревьями у школьников уже был. Аналогичные меры проводили и в прошлом году.

«Наблюдали, как "наши" деревья перезимуют. К сожалению, краска не сохранилась и рисунки нужно наносить заново. Но главное, что защитный лечебный слой сохранился. Впереди много работы — обновим рисунки, обработаем новые деревья», — рассказала пятиклассница Дарья Горшкова.

Ранее сообщалось, что ежегодно 25 сентября мировое сообщество отмечает Всемирный день моря.