Reuters назвало «главный сюрприз» пошлин США на импорт машин и запчастей

Указ президента США о введении 25-процентных пошлин на импорт машин и автозапчастей затронет тарифные коды всех компьютеров, выступающие одной из крупнейших категорий импорта США, сообщило издание Reuters со ссылкой на документ.

По мнению автора материала, указ американского президента также затронет продукцию почти на $600 млрд. В документе установлены тарифные коды для основных компонентов автомобилей, в том числе для двигателей, литий-ионных аккумуляторов и трансмиссий. Менее дорогостоящие детали также упоминаются в договоре.

«Но главным сюрпризом стало включение четырехзначного тарифного кода, охватывающего все компьютеры», — говорится в материале Reuters.

Согласно данным Бюро переписи населения, именно компьютеры стали одной из крупнейших категорий мирового импорта США. Издание отметило, что предложенные американским правительством пошлины будут дополнять ранее введенные тарифы.

Отметим, что после прихода к власти американский президент начал реализовывать различные проекты, анонсированные до церемонии инаугурации. Лидер обусловливает необходимость проведения реформ тем, чтобы Соединенные Штаты стали экономически сильными и независимыми. Многие предложения эксперты считают спорными.

Ранее глава Минфина США Бессент объяснил отсутствие России и РФ в списках по пошлинам.