Российская Федерация не включена в введенный накануне тарифный перечень Соединенных Штатов, поскольку между обеими странами отсутствует торговля. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Морнингстар в беседе с журналистами телеканала Fox News.

То же самое касается и соседней с РФ Белоруссии. Все торговые отношения с союзником Москвы Минском также заморожены, напомнил Бессент.

2 апреля Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, сообщил о введении пошлин в размере до 50% на товары из некоторых стран. По его словам, это необходимо для восстановления экономики США, поскольку другие государства, по его мнению, «грабили» Соединенные Штаты.

В списке стран, на которые будут распространяться тарифы, не оказалось России и Белоруссии. Однако Вашингтон все же решил ввести пошлину в размере 10% на товары из Украины.

«Какие пошлины, мы не ведем с ними (Россия и Белоруссия. — Прим. ред.) торговли», — заявил Бессент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел 10%-ные торговые пошлины на острова Херд и Макдональд у берегов Антарктиды, где обитают исключительно пингвины.