Reuters: советник Трампа, призвавшего Киев забыть про Крым, высказал личное мнение

В офисе президента США Дональда Трампа, который еще не вступил официально в новую должность, заявили, что позиция старшего советника и стратега Республиканской партии Брайана Ланца о статусе Крыма — исключительно его личное мнение, сообщил Reuters.

Брайан Ланц рассказал в интервью BBC, что администрация Трампа намерена провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским с целью обсуждения ситуации в зоне СВО и дальнейшем развитии событий. Спикер сообщил, что украинского лидера призовут реалистично смотреть на происходящее и оценивать перспективы Киева.

Кроме того, Ланц заявил, что Украина больше может не претендовать на возвращение Крыма. Любые переговоры, инициированные США, будут ориентированы в первую очередь на мир, а не на восстановление территориальной целостности.

«Брайан Ланца был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — сказал представитель команды Трампа, отказавшийся назвать свое имя.

Собеседник издания отметил, что в настоящее время Дональд Трамп не сформировал четкую позицию относительно вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он проводит встречи, анализирует мнения, ищет новых специалистов, которые могут стать членами команды.

Ранее сообщалось, что США при Трампе могут снова выйти из Парижского соглашения по климату.