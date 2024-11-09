NYT: США при Трампе могут снова выйти из Парижского соглашения по климату

Уже в будущем 2025 году, после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, Вашингтон может объявить, что снова выходит из Парижского соглашения по климату 2015 года, пишет со ссылкой на источники в команде миллиардера The New York Times.

Отметим, именно Трамп в свой прошлый президентский срок инициировал выход США из указанного договора. Пришедший ему на смену Джо Байден восстановил паритет в этом вопросе, вернув Вашингтон в «климатическое стойло».

Как пишет издание, новой командой Трампа уже даже разработаны ряд исполнительных указов в области энергетики и климата. И там не видят США участником Парижского соглашения от 2014 года. И дело здесь исключительно в бизнесе, а не в политике.

«Они предусматривают выход США из Парижского соглашения по климату и сокращение площади охраняемых природных территорий на западе страны, что позволит нарастить масштабы добычи нефти», — приводится в статье.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.