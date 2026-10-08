Россияне привезли из отпусков малярию и лихорадку Денге

Отпуск за границей обернулся для некоторых тюменцев не только яркими впечатлениями, но и недугами, которые в Тюменской области встречаются редко, сообщил nashgorod.ru.

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Роспотребнадзора, среди завезенных инфекций — малярия из Африки и азиатская «костоломка».

«В 2026 году на территории субъекта регистрировались завозные случаи заболевания малярией и лихорадкой Денге, которые нехарактерны для Тюменской области», — поделились подробностями в ведомстве.

По информации издания, речь идет о лихорадке Денге — вирусном заболевании, которое встречается в тропиках. География распространения включает Юго-Восточную Азию, в том числе популярные у туристов Вьетнам и Таиланд, а также страны Карибского бассейна и Африку. Болезнь проявляется сильной головной болью, тошнотой, сыпью по всему телу и мучительной болью в костях, мышцах и суставах. Переносчиками вируса выступают комары.

Второе заболевание из списка — малярия. Это инфекция, которую вызывают паразиты, попадающие в организм человека при укусе комаров. Чаще всего болезнь диагностируют в Африке. Среди ее симптомов — сильнейший озноб и повышение температуры тела вплоть до 41 градуса.

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