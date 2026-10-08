Врачи оказали помощь 24-летнему пациенту с метровым штырем в ягодице

Кузбасские медики вытащили с того света 24-летнего парня. При падении в его тело вошел металлический штырь длиной без малого метр. Подробности рассказал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации министра, металлический прут толщиной примерно пять сантиметров пронзил левую ягодицу. Его противоположный конец можно было нащупать под кожей живота. Молодой человек находился в тяжелом состоянии, и его немедленно отправили в городскую больницу.

Первые действия предприняли еще на месте. Спасатели МЧС осторожно отрезали трубу, однако ту часть, что оставалась в теле, решили не трогать. Причина проста: штырь закупоривал рану и не давал развиться сильному кровотечению.

До больницы пациента доставили на скорой — бережно и без резких движений. Там хирурги вскрыли брюшную полость, остановили кровотечение, аккуратно извлекли трубу, поставили дренажи и ушили раны.

Компьютерная томография показала оскольчатый перелом гребня подвздошной кости и повреждение поясничных позвонков.

По сути, пациенту повезло: штырь прошел в считанных миллиметрах от жизненно важных органов и крупных артерий, не задев ни те, ни другие. Уже на следующий день после операции его перевели из реанимации в обычную палату. Лечение продолжается, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

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