Рубио: в ближайшие дни станет ясно, можно ли быстро завершить конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции высказал мнение, что в течение ближайших нескольких дней важно разобраться, сколько времени понадобится для завершения вооруженного конфликта на Украине. Конференция транслировалась в YouTube, сообщило РИА Новости.

«Нам нужно понять сейчас в течение нескольких дней, возможно ли это (достижение мира. — Прим. ред.) в краткосрочной перспективе», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь США пояснил, что если завершить конфликт в ближайшее время не выйдет, администрация продолжит свою работу. По его мнению, стадия обсуждений вопроса не может продолжаться вечно.

Марко Рубио рассказал также, что во время каждой встречи участники обсуждают вопросы гарантий безопасности Украины. Однако в настоящее время сообщать общественности о конкретных результатах переговоров по данной теме преждевременно.

Американский госсекретарь отметил, что США готовы помочь Украине и России прийти к компромиссу при одном условии — обе стороны конфликта должны быть в этом заинтересованы. В противном случае США начнут решать другие проблемы. Марко Рубио напомнил, что на протяжении трех лет Киев получал от США материальную поддержку.

«Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине.