Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров по телефону обсудили урегулирование конфликта на Украине. Стороны пришли к тому, что Москве и Вашингтону нужно продолжать работу по этому направлению.

По сообщению МИД России, беседа министра и американского госсекретаря прошла продуктивно. В актуальной повестке был вопрос об урегулировании конфликта на Украине. Лавров подтвердил Рубио, что Москва готова совместно с США работать над устранением первопричин украинского кризиса.

«Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», — сообщает ведомство.

Также во время разговора Рубио проинформировал Лаврова про встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, где проводились консультации с европейскими представителями. Затронули тему встречи Владимира Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Общими усилиями все стороны стараются договориться, как разрешить ситуацию на Украине.

Лавров и Рубио договорились поддерживать дальнейшую оперативную связь и вносить при необходимости корректировки по ряду моментов.

Ранее сообщалось, что в США озвучили радикальные требования к Трампу по Украине.