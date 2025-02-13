С начала 2025 года цены на бензин незначительно выросли

Согласно данным Росстата, цены на бензин с начала года выросли на 0,85%, а недельные показатели свидетельствуют о небольшом замедлении роста бензиновых цен, сообщил oilcapital.ru.

По данным ведомства, в период с 4 по 10 февраля стоимость бензина в российской рознице увеличилась на 0,06%. Инфляция с начала года составила 1,53%.

«Средняя по стране стоимость бензинов к настоящему моменту составляет: АИ-92 — 55,65 ₽, АИ-95 — 60,77 руб. за литр», — сообщил oilcapital.ru.

Анализ издания показал, что замедление повышения цен также зафиксировано в дизельном сегменте, как по итогам января, так и периода с 4 по 10 февраля. За указанный период увеличение составило 0,05%. Неделей ранее были зафиксированы такие показатели — 0,12%.

«НиК» сообщил, что на бирже стоимость бензинов начала рост с 22 января. До текущей недели рост не останавливался. В настоящее время биржевые цены на бензин снизились. По данным издания, тенденция к снижению может быть спровоцирована дискуссиями в правительстве о полном запрете экспорта бензинов. «НиК» предполагает, что примерно через месяц биржевые цены могут отразиться на стоимости топлива на АЗС.

Ранее сообщалось, что ФАС запретила экспертам комментировать цены на бензин.