ФАС запретила экспертам комментировать цены на бензин

В Федеральной антимонопольной службе ввели запрет для экспертов на комментарии, которые касаются стоимости бензина. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По мнению антимонопольного ведомства, какие-либо комментарии со стороны автоэкспертов по поводу стоимости бензина в России могут привести к колебаниям цен. Прогнозы по поводу того, сколько может стоить в бензин в РФ в 2025 году, могут влиять на его стоимость. По этой причине ФАС разослала предупреждения о недопустимости таких комментариев и прогнозов различным людям. Один из таких предупрежденных — глава Российского автомобильного союза Антон Шапарин.

Шапарин уже откликнулся на данную рассылку и выразил недоумение. По его мнению, за 10 лет в России цены на бензин поднялись вдвое, и он никак не причастен к этому процессу. По этой причине претензии со стороны антимонопольщиков выглядят необоснованными.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила картельный сговор на юге страны. Им были вскрыты нарушения во время торгов в сфере дорожного строительства. Три компании договорились удерживать цену на определенном уровне, и после этого приняли участие в торгах, цена которых составляла 15 млрд руб.