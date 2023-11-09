Санкции и кризис: эксперты назвали причины закрытия студий красоты

В больших городах студии красоты работают длительное время. В маленьких же они быстро закрываются. Эксперты назвали причины подобной тенденции, сообщает nashgorod.ru .

Экс-владелица студии красоты в Тюмени Екатерина Гаврикова рассказала, что достаточно сложно найти профессионального мастера. Потом специалист понимает, что клиенты записываются именно к нему. Тогда он уходит в студию, где больше платят, но чаще всего открывает собственный кабинет. Приходится искать нового мастера, на что требуется много времени. Если из дохода вычесть средства на заработные платы персоналу, оплату коммунальных платежей и аренду, закупку материала, но собственнику остаются небольшие деньги.

В небольших городах люди ходят в салоны, которые советуют знакомые. Другая реклама не работает.

«У нас нет в городе такого салона, который был бы, что называется «у всех на слуху». Но у нас есть мастера с десятками тысяч подписчиков и забитым на месяцы вперед графиком. Причем у нас чаще всего к мастерам приходят по совету знакомых. Это кардинально отличается от столичной beauty-индустрии, где культивируются бесстыдно дорогие салоны, которые дают своим клиентам статус. У нас такого нет», — высказал мнение бизнес-тренер Григорий Логинов.

В сутки доход студии составляет от 100 до 150 тысяч. С одной стороны, сумма большая. С другой стороны, в настоящее время намного больше можно заработать на ПВЗ или точках общепита, особенно фастфуда.

«Я снимаю кресло и весь доход от работы остается мне. В месяц выходит где-то 170-185 тысяч рублей. Но часть этого дохода еще уходит на расходники, так что чистыми получаю около 150 тысяч точно, иногда и больше», — рассказала мастер-технолог по волосам Мария Лебедева.

Переворот в индустрии произошел после санкций. Многие материалы для работы приобретались у иностранных компаний. Те бренды, которые остались, подняли стоимость своей продукции.

Экономическая обстановка также отражается на работе студий красоты. Клиенты есть во все времена. Но в один период люди позволяют себе дорогое окрашивание или премиальные процедуры, а в другой - подкрасить корни и немного обновить кончики. Мастера замечают, что клиенты стараются многое делать в домашних условиях. На вопрос, почему не обратились к профессионалу, отвечают, что нет денег.

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