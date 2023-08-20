«Сербский стул»: Президент Вучич ответил на обвинения мирового сообщества в лояльности

Лидеры стран обвинили президента Сербии Александра Вучича в том, что он открыто не принимает ни одну из сторон: ни Запад, ни Восток, пишет агентство « РИА Новости ». Позицию сравнили с сидением на двух стульях.

«И этим на Западе, и этим на Востоке говорю одно и тоже: у нас есть свой сербский стул. Горжусь этим сербским стулом, не волнуют меня ваши стулья, есть ли у вас один, два, три, пять или десять. Ни один мне из ваших стульев не нужен и никому из нас - граждан Сербии», – рассказал президент Сербии

Журналисты попросили сербского президента прокомментировать такое мнение лидеров мирового сообщества. Президент Вучич отметил, что у Сербии есть собственный стол, который крепко установлен. Для граждан важно защищать интересы собственного народа, поэтому это первоочередная задача правительства.

«Был бы я хорошим, если бы был только слугой чужих интересов и выполнял их указания. Тогда бы не сидел на двух стульях? А зачем нам тогда правительство?!», - отметил президент Сербии

Глава государства находится с двухдневным визитом в Венгрии, где и проходил брифинг с журналистами. Корреспонденты также попросили прокомментировать информацию, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский посетит Афины для встреч с представителями стран ЕС. Александр Вучич дипломатично отклонился от ответа.