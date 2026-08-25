«Платите сейчас». Маркетплейс отменил постоплату в 38 регионах

Маркетплейс Ozon принял решение об отключении возможности оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В официальном заявлении Ozon уточняется, что постоплата более не доступна для заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (со склада маркетплейса). В компании пояснили, что данная мера направлена на сокращение количества возвратов товаров на складские помещения.

Кроме того, в Ozon сообщили о текущей ситуации на объектах компании. Пожары в Чапаевске и Оренбурге уже полностью ликвидированы. Склады маркетплейса в Адыгейске и Невинномысске не пострадали от возгораний и в ближайшее время возобновят штатную работу. В то же время в Краснодаре и Махачкале пожары продолжаются, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях.