Сезон клубники стартовал в Шатуре: 5 гектаров, премиальные сорта и сбор всей семьей

В деревне Семеновская под Шатурой стартовал сезон сбора клубники. В среду, 17 июня, фермерское хозяйство Анны Марченко и ее мужа распахнуло ворота для первых гостей. Супруги развивают плантации уже шесть лет, и сегодня это одно из самых крупных ягодных хозяйств в округе, сообщил REGIONS.

Земельный фонд хозяйства впечатляет: под клубнику отдано пять гектаров, еще два находятся в стадии подготовки к посадке. Приоритетное направление — органическая ягода элитных сортов. Главная гордость Анны — сорт «Азия», дающий крупные сахаристые плоды, на долю которого приходится четыре гектара. В нынешнем сезоне на грядках высажены и новинки — ремонтантные сорта, обещающие урожай до самой осени. В перспективе — монтаж тепличных конструкций.

Любители ягод едут сюда семьями: можно наполнить корзину, ведро или взять пару лотков на пробу. Ажиотаж ощущается уже сейчас — суточный поток посетителей превышает сотню человек, а общий ежедневный сбор переваливает за три центнера.

Гости отмечают удобство расположения, приемлемые цены и безупречную экологичность продукции. Шатурянка Ирина приехала с дочерью и назвала такой формат покупки самой выгодной и безопасной. Подруги Алена и Люба, которые уже второй год приезжают на эту плантацию, заготовили два полных ящика клубники и уже строят планы на вечер: баня на даче и дегустация только что собранного урожая.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ангелина Стельмух ]

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