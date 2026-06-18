Белая мякоть, грибок и нитраты: диетолог Зорина объяснила, как выбрать безопасную клубнику и не купить с нитратами

В разговоре с корреспондентами REGIONS диетолог Арина Зорина поделилась рекомендациями, как выбирать клубнику — чтобы она была одновременно безопасной для здоровья и действительно вкусной.

Недозревшая клубника

Плоды с беловатым или зеленоватым основанием, по словам специалиста, обычно срывают с грядок преждевременно — чтобы продлить срок их хранения и избежать порчи при транспортировке. Однако главный недостаток таких ягод в том, что витамин С и ценные антиоксиданты успевают накопиться лишь на самых последних этапах созревания. Если ягода не дозрела на грядке, полезных веществ в ней практически не остается, предупредила диетолог.

Кроме того, недозрелая клубника богата органическими кислотами, способными оказывать раздражающее действие на слизистую желудка. По словам диетолога, людям, страдающим гастритом или повышенной кислотностью, употребление такой ягоды особенно противопоказано.

«Недозревшая клубника — это красивая упаковка без содержимого. Ни вкуса, ни пользы», — говорит Арина Зорина.

Клубника с грибком

Наличие темных пятен, размягченных участков, липкой или влажной кожицы — явные сигналы того, что ягода поражена плесневыми грибами. Диетолог предупреждает: даже если вырезать испорченный фрагмент, употреблять такой плод нельзя. Грибок выделяет микотоксины, которые проникают вглубь мякоти на несколько сантиметров, и удаление повреждения не спасает.

Систематическое поступление микотоксинов в организм наносит серьезный удар по печени и ослабляет иммунную защиту. Особую опасность это представляет для детей, беременных женщин и пожилых людей, предостерегла Арина Зорина.

«Даже одна испорченная ягода в контейнере — повод проверить остальные. Грибок распространяется быстро, и внешне нормальная клубника может быть уже заражена», — предупреждает диетолог.

Клубника, выращенная на стимуляторах роста

Крупные глянцевые ягоды безупречной формы, но с почти неуловимым ароматом — типичный признак продукции, которая появляется на прилавках в зимний и ранневесенний период, пояснила диетолог. По ее словам, за такими плодами обычно стоят активные добавки: нитраты, регуляторы роста и консерванты, продлевающие срок хранения.

Распознать такую ягоду несложно: она заметно крупнее своих природных собратьев, практически лишена характерного земляничного духа, а на срезе мякоть белесая или бледно-розовая. У клубники, созревшей естественным путем, мякоть всегда окрашена равномерно, в насыщенный красный цвет, добавила специалист.

«Клубника не должна быть размером с яблоко. Если ягода выглядит слишком идеально — это уже вопрос», — отмечает Зорина.

При грамотном подходе к выбору клубника остается одним из самых ценных сезонных продуктов, подчеркнула Арина Зорина. В ней содержится большое количество витамина С, фолиевой кислоты, калия и антиоксидантов. Специалист советует отдавать предпочтение некрупным плодам с равномерным окрасом, плотным зеленым «хвостиком» и покупать их исключительно в пик натурального сезона — с конца мая и на протяжении июля.

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