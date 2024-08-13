Школьнику из Мариинска, который заступился за прохожую, суд вынес приговор

Мариинский городской суд признал школьника виновным в нанесении телесных повреждений мужчине, который ударил на улице девушку. Подростку назначили один год и 10 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок — один год и 10 месяцев, сообщил sibdepo.ru.

Молодой человек выходил из автобуса и заметил женщину, у которой из носа текла кровь. Рядом стоял агрессивно настроенный мужчина. Подросток подошел к неизвестной, чтобы предложить помощь. Он также начал разбираться с обидчиком. Мужчина вел себя злобно, нецензурно выражался и толкал юношу. Парень в ответ нанес ему удар кулаком в челюсть. Мужчина отошел ненадолго за остановочный комплекс. Однако вскоре вернулся, кричал, размахивал руками. Школьник нанес второй удар, после которого несколько минут мужчина пролежал на земле.

Очнувшись после удара, мужчина пошел в отдел полиции, где написал заявление. Во время допроса жаловался на плохое самочувствие. Пострадавшего обследовали более детально.

«У пострадавшего были обнаружены ушиб головного мозга и множественные переломы костей лицевого скелета. При этом причиненный перелом клиновидной кости относится к тяжкому вреду здоровья», — уточняет пресс-служба суда.

Официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев сообщил, что мужчина и женщина — сожители. Они распивали совместно спиртные напитки. Возникла ссора, вследствие которой мариинец ударил свою девушку в нос.

В зале суда мужчина попросил не выносить слишком строгое наказание подростку, ведь частично он был прав, заступившись за девушку. Сам школьник вину признал, раскаивался и принес извинения.

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