В Новокузнецке чуть не началась драка из-за очереди к врачу

В Новокузнецке пациентка была вынуждена вызвать сотрудников правоохранительных органов из-за конфликта с мужчиной. Посетители медучреждения поругались из-за ожидания в очереди, сообщил sibdepo.ru .

Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщила, что для выяснения всех обстоятельств на территорию объекта здравоохранения были направлены росгвардейцы. Согласно предварительной информации, зачинщиком конфликта стал 36-летний местный житель, который ранее был судим. Он слишком эмоционально уточнял у женщины детали того, кто и когда занимал очередь к врачу.

Сначала мужчина кричал на 41-летнюю пациентку. Потом он начал угрожать физической расправой. Росгвардейцы приехали до начала драки. Мужчину задержали и передали сотрудникам органов внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 500 мероприятий за месяц.