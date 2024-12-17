SHOT: тело баскетболиста Тиммы обнаружили в хостеле в 3 км от дома экс-супруги Седоковой

Тело баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в столичном хостеле, который расположен в трех километрах от дома его бывшей супруги Анны Седоковой, сообщил SHOT.

Телеграм-канал сообщил, что тело баскетболиста обнаружили через 16 минут после наступления смерти. Янис Тимма был найден в столичном хостеле, который сейчас закрыт для посетителей. Его нашли очевидцы. SHOT сообщил, что в хостеле говорят об отсутствии свободных номеров на данный момент.

SHOT делится одной из версий событий, которые происходили накануне трагедии. Так, 16 декабря певица Анна Седокова праздновала свой день рождения. Предположительно, Янис хотел поздравить бывшую супругу, но встреча не состоялась. Тогда спортсмен снял номер в хостеле, который расположен в 3 км от ее дома. Канал располагает информацией, что Янис переживал из-за развода с певицей. Однако у него были проблемы и с первой женой.

«Проблемы у Тиммы были и с его первой женой Саной, которая подала на него в суд в Латвии. Она требовала взыскать с него долги по алиментам на сына Кристиана», — сообщил SHOT.

Baza сообщила, что в отель Янис заселился 14 декабря. По данным канала, он приехал в Москву, чтобы лично поздравить певицу с днем рождения. Однако непосредственно в день рождения Анны лишь оставил в соцсетях трогательное поздравление. Baza располагает данными, что баскетболиста нашли через несколько часов после сообщения в подъезде многоэтажки.

Ранее сообщалось, что подписчики Яниса Тиммы предупреждали о его намерениях совершить самоубийство.