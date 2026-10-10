СМИ: экс-супруга Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом

Предприниматель Игорь Вдовин был доставлен в столичную реанимацию, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Сердечный приступ, предположительно, мог стать причиной госпитализации бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой. Врачи якобы диагностировали у него фибрилляцию предсердий — острое нарушение ритма сердца. В клинику мужчину привезли в тяжелом состоянии и сразу определили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По информации издания, однако уже спустя сутки медикам удалось снять острый приступ. Вдовина перевели в обычную палату, хотя его состояние по-прежнему классифицируется как тяжелое. Пациент остается под круглосуточным присмотром врачей.

СМИ обращают внимание на тот факт, что накануне госпитализации Волочкова дала журналистам интервью, в котором вспомнила о романе с американским актером Джимом Керри. Точные даты отношений балерина не привела, но заметила, что они могли прийтись на визит артиста в Москву в 2001 году. Примерно в тот же отрезок времени Волочкова была вместе с Вдовиным.

Ранее сообщалось, что подросток после нападения медведя на Алтае доставлен в Москву на ИВЛ.