СМИ узнали о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией из-за санкций

Китай и Индия временно прекратили сотрудничество с Россией по закупке нефти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

По данным издания, странам невыгодно оплачивать фрахт танкеров, которые не попали под действие санкций США. Компании приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте. Трейдеры сравнили стоимость российской сырой нефти ESPO с маркой ICE Brent. По их данным, стоимость выросла на $3-5 за баррель. Параллельно на несколько миллионов долларов увеличились ставки фрахта для танкера, следовавшего по маршруту в Китае.

Издание отметило, что из-за новых санкций нефтеперерабатывающим заводам в Китае и Индии выгоднее начать сотрудничество с предприятиями из Ближнего Востока, Африки и США. Некоторые импортеры уже отказались принимать танкеры, которые попали под санкции.

В одной из индийских нефтегазовых компаний агентству сообщили, что не получали новых предложений от РФ по поставкам в марте. Представители компании уточнили, что информация обычно приходит в середине каждого месяца. Из-за новых санкций проблемы замечены у китайских партнеров. В частности, уже начались задержки при выгрузке российского топлива.

Санкции, которые США ввели 10 января, эксперты считают самыми значительными. В перечень компаний вошли крупные предприятия, работа которых имеет большое значение для экономики РФ.

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