Трамп рассказал о планах добывать нефть и газ на Аляске

Президент США Дональд Трамп анонсировал начало добычи нефти и газа на Аляске, передает ТАСС. По его словам, запасы ресурсов в этом регионе могут удовлетворить потребности всей Азии.

Трамп отметил, что возобновление добычи этих ресурсов будет осуществлено в кратчайшие сроки с помощью исполнительного указа, который позволит обойти длительную процедуру одобрения через Конгресс США.

Это решение подразумевает активное использование ресурсов Национального Арктического заповедника, который, по утверждениям президента, способен обеспечить энергией значительную часть Азии благодаря своему географическому положению.

Трамп также отметил, что администрация его предшественника Джо Байдена значительно ограничила предоставление земель в аренду для нефтеразведки и бурения на Аляске, включая территории Национального Арктического заповедника. Эти меры вызвали критику со стороны представителей промышленности и сторонников энергетической независимости страны.

В рамках своей предвыборной кампании Трамп подчеркивал необходимость достижения энергетического доминирования США на мировой арене. По его словам, это влечет за собой увеличение объемов добычи энергоресурсов и расширение доли страны в глобальном экспорте.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО «Железный купол».