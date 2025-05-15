СМИ: в турне Трампа по Ближнему Востоку Нетаньяху понизили до роли наблюдателя

Во время турне по Ближнему Востоку президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не проявляет дружественного настроя по отношению к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Ближайшее окружение израильского премьер-министра не паникует, но ситуацией недовольно, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, в турне американского лидера по Ближнему Востоку Нетаньяху понизили до роли наблюдателя. В рамках рабочих визитов президент Трамп заключил многомиллиардные сделки со странами Персидского залива. Он заявил о важности урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Встретился также с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Однако мероприятий с участием израильской стороны не было.

«Определенно непохоже, чтобы сейчас Нетаньяху пользовался расположением Трампа», — отметил бывший посол Израиля в США (2009-2013 гг.) Михаэль Орен.

По мнению экспертов, Трамп заинтересован в сотрудничестве с теми странами, которые располагают возможностью инвестировать. В настоящее время Израиль не выступает полноценным партнером. Михаэль Орен также считает, что американский президент заинтересован в том, чтобы войти в историю как миротворец. По этой причине он может пытаться снизить уровень напряженности в отношениях с Сирией и настаивает на проведении переговоров с Ираном.

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован действиями премьер-министра Израиля.