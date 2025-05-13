Трамп разочарован действиями премьер-министра Израиля

Президент США Дональд Трамп исключил Израиль из переговоров по урегулированию отношений с Ираном и Саудовской Аравией, сообщила газета Financial Times (FT).

Источники газеты рассказали, что поводом для принятого решение стало недовольство Трампом действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. В частности, Нетаньяху допускает возобновление военной операции на территории сектора Газа.

По информации источников, раздражение нарастало постепенно. Сначала американский лидер отказался отменить пошлины на израильские товары, которые были согласованы ранее. Решение приняли в апреле. Вскоре недовольство президента усилилось, потому что торговый дефицит между США и Израилем зафиксировал рост.

По данным издания, Белый дом постепенно исключает Израиль из других важных для страны переговорных процессов. Соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому могут заключить без участия Израиля. Изначально предполагалось, что договор способствует стабилизации отношений между Эр-Риядом и Израилем. Источники отметили, что Трамп не заинтересован в полном прекращении отношений с Нетаньяху, но ужесточает правила сотрудничества.

«И эта программа не включает в себя бесконечные войны с недостижимыми целями», — указано в статьи издания.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Евросоюз в «гадком» отношении к США.