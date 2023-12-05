Соседи погибших детей в Москве рассказали о криках, которые доносились из квартиры

Трагедия в Москве произошла 3 декабря, но люди до сих пор обсуждают происшедшее. Новогодняя гирлянда китайского производства стала причиной возгорания. Пламя быстро охватило помещение. В машине скорой помощи скончалось двое детей. Девочке было девять лет, а ее братику четыре годика. Соседи поделились подробностями жуткого дня, информирует сайт aif.ru .

Житель дома Павел рассказал, как слышал дикие крики мальчика. Он звал папу. Потом голос затих. К этому времени появился запах гари и стало ясно, что происходит что-то страшное.

«Сначала мы почувствовали запах дыма. Потом увидели падающие из окна квартиры горящие ошметки. Приняли решение взять документы и выйти на улицу, — говорит соседка Олеся. — Очень больно, что такое случилось. Знаю, что это очень приличная семья, у них два добермана, мы часто встречались на выходе из подъезда и лифта».

Соседка Елена стала на сторону отца. Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют мужчину в том, что он не успел спасти ребят. Женщина говорит, что огонь распространяется очень быстро. В такой экстренной ситуации сложно быстро среагировать.

«В этом случае, возможно, не сразу увидели, как вспыхнул пожар. Далее огонь перекинулся, к примеру, на натяжной потолок. Было задымление, и отец просто не успел вывести малышей. Он же тоже просто человек, а не пожарный. Я бы расценивал случившееся как несчастный случай, — комментирует он. — Скорее всего, в случае этого пожара все разгорелось очень быстро, дым повалил, а люди, не готовые к таким ситуациям, растерялись.», - рассказал инструктор спецназа, экс-сотрудник МЧС Александр Ластовина

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов призывает россиян быть бдительными накануне праздников, а также особенно в новогоднюю ночь. Фейерверки, гирлянды, свечи создают особенное настроение, но часто становятся причиной возгораний и травм.

В настоящее время отец погибших детей находится в больнице в тяжелом состоянии. На сайте прокуратуры Москвы сообщается о заведении уголовного дела - причинение смерти по неосторожности.