Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, сообщило РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза в соцсети X проинформировала, что эксперты продолжат разрабатывать новые санкции против России. Каи Каллас также рассказала, что ограничения позволят отстаивать права человека, а также способствуют снижению риска гибридных угроз.

СМИ обратили внимание, что глава не уточнила, под флагами каких стран ходят танкеры с российской нефтью. Ранее Каллас предполагала, что некоторые страны помогают России нарушать санкционные требования и перевозят нефть под своими флагами. После введения новых санкций танкерам запретят вход в порты ЕС. Под запрет также попадут любые транзакционные операции между судами и европейскими компаниями.

Ранее Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России.