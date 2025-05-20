Соединенные Штаты не вводят новые санкции против России, поскольку дают шанс завершить конфликт на Украине мирным путем. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Его слова привел ТАСС.

По мнению американского лидера, у него есть шанс чего-то добиться при мирном урегулировании конфликта. Именно по этой причине его администрация пока не вводит новых рестрикций по отношению к РФ.

«Если вы это делаете, то можете сделать еще хуже», — указал Трамп.

Президент США также добавил, что может наступить момент, когда он поменяет свою точку зрения и придет к выводу о необходимости санкций.

Ранее по поводу миротворческих усилий Трампа высказался философ Дугин. По его мнению, глобалисты просчитали невозможность разрешения украинского конфликта посредством переговоров между главой государства Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что президент Штатов желает остановить боевые действия, а российский лидер — победить.