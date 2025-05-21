Совет Федерации одобрил резонансный закон о локализации такси в РФ

Совет Федерации одобрил закон о локализации автомобилей такси, против которого в 2024 году активно выступали российские бизнесмены, сообщил Интерфакс.

По информации издания, закон о локализации автомобилей такси вносит изменения в федеральный закон. Инициаторами выступили председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Закон устанавливает требования к автомобилям, которые могут использовать для перевозки пассажиров.

«В такси с 1 марта 2026 года решено допустить как машины, произведенные в рамках „новых“ специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК», — указано в материале Интерфакса.

По информации издания, законопроект вызвал дискуссии. Его несколько раз дорабатывали. Первое чтение состоялось в январе 2024 года. Российские бизнесмены выступили против принятия законопроекта. Они отметили, что у самозанятых водителей появятся сложности. По их мнению, новые требования негативно сказались бы на обновлении автопарков. Во втором чтении депутаты ГД ознакомились с доработанным проектом. Обязательные требования по локализации автомобилей такси решили назначить с 1 января 2033 года. В 2026 году планировали дополнить список критериев, которым должны соответствовать автомобили.

«В такси с 1 марта 2026 года решено было также допускать и автомобили, произведенные в рамках „новых“ СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси», — пояснил Интерфакс.

По информации издания, до 1 марта 2028 года новые требования не будут касаться водителей такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе, а до 1 марта 2030 года — таксистов Дальнего Востока.

На сайте ГД указано, что поступивший из ГД закон был направлен в комитеты для дальнейшего рассмотрения. Установлены ответственные лица, кто контролирует работу.

Ранее автоэксперт Зарипова назвала сроки роста тарифов из-за локализации такси.