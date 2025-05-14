Автоэксперт Зарипова назвала сроки роста тарифов из-за локализации такси

По словам главы Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, тарифы на таксомоторные перевозки в нашей стране могут вырасти в 2027–2028 годах по причине локализации автопарков. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что это связано с обновлением автомобилей компаниями и тарифной политикой автопроизводителей.

По мнению автоэксперта, АвтоВАЗ уже анонсировал удорожание своих автомобилей. Если автопроизводители продолжат наращивать цены, это неизбежно скажется на расходах таксомоторных компаний и, соответственно, на стоимости для пассажиров.

Она добавила, что в данный момент ожидается от Минпромторга России список допущенных автомобилей, поскольку условия допуска автомобиля к локализации — это либо 3,2 тыс. баллов, куда абсолютно точно подходит компания «АвтоВАЗ», либо заключенные специальные инвестиционные контракты.

Ранее автоэксперт Хайцеэр заявил, что полный переход такси на российские автомобили в ближайшее время невозможен.