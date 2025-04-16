Совфед назначил бывшего главу Минюста судьей Конституционного суда

По данным агентства, о назначении проинформировали на пленарном заседании совета. Соответствующее представление поступило в палату парламента от президента РФ 3 апреля. На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству предложенную кандидатуру поддержали.

По информации агентства, Александр Коновалов заработал хорошую репутацию. Коллеги считают его квалифицированным специалистом. Кроме того, отмечают его хорошие человеческие качества, в частности, порядочность. Он также известен в научной среде. Профессор рассказал агентству, что научная работа Коновалова имела важное практическое значение. Много важной информации и актуальных выводов было размещено в теоретической части. Тема докторской диссертации связана с юридическими вопросами, которые необходимо знать кандидатам на должность судьи КС.

Ранее сообщалось, что в Доминикане открылось посольство России.