Совфед назначил бывшего главу Минюста судьей Конституционного суда
Совфед назначил на должность судьи Конституционного суда РФ Коновалова
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Совет Федерации назначил на должность судьи КС РФ полпреда главы государства в Конституционном суде (КС), экс-министра юстиции (2008–2020 гг.) Александра Коновалова, сообщил ТАСС.
По данным агентства, о назначении проинформировали на пленарном заседании совета. Соответствующее представление поступило в палату парламента от президента РФ 3 апреля. На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству предложенную кандидатуру поддержали.
По информации агентства, Александр Коновалов заработал хорошую репутацию. Коллеги считают его квалифицированным специалистом. Кроме того, отмечают его хорошие человеческие качества, в частности, порядочность. Он также известен в научной среде. Профессор рассказал агентству, что научная работа Коновалова имела важное практическое значение. Много важной информации и актуальных выводов было размещено в теоретической части. Тема докторской диссертации связана с юридическими вопросами, которые необходимо знать кандидатам на должность судьи КС.
Ранее сообщалось, что в Доминикане открылось посольство России.