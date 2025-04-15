В Доминикане открылось посольство России

В Доминиканской Республике начало действовать посольство РФ. Об этом сообщили сами представители дипломатического представительства в своем телеграм-канале.

Назначенный послом России в Доминикане Алексей Середин вручил свои верительные грамоты главе местного Министерства иностранных дел Роберто Альваресу.

«Рады приветствовать вас в официальном Telegram-канале Посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике!», — указали дипломаты в микроблоге.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Швеции подверглось нападению вандалов. Неизвестные вылили краску на асфальт у центрального входа в служебное здание, а также перед жилым комплексом, расположенным на территории посольства, где функционирует школа. Представители посольства сообщили, что инцидент был доведен до сведения шведской полиции.