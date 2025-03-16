США могут принять меры против РФ при отказе от режима прекращения огня на Украине

Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News заявил, что США готовы принять меры против России в случае отказа от мирных переговоров.

Корреспондент задал Уолтцу вопрос, готовы ли США каким-либо образом влиять на Россию, если в Москве откажутся от прекращения огня на Украине. Ранее с подобной инициативой выступил президент США Дональд Трамп.

«Несомненно, рассматриваются все варианты», — заявил Майк Уолтц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американской администрации заявил о готовности прекратить военные действия. Президент России Владимир Путин также положительно оценивать предложение Трампа, но указал на ряд сложностей в реализации данного процесса. Например, кто и как будет контролировать процесс завершения военных действий. Кроме того, кто сможет гарантировать России, что Украина не воспользуется паузой для перевооружения.

Ранее сообщалось, что Россия проинформировала США о своих опасениях относительно перемирия.