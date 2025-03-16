Ушаков: Россия сообщила США о своих опасениях относительно перемирия

Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что Россия довела до представителей США свои озабоченности по предложению о перемирии на Украине. Видео с подобным заявлением опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Юрий Ушаков рассказал, что в настоящее время военнослужащие России перешли в наступление по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Армия имеет определенные успехи. По словам помощника президента РФ, на Украине ситуация развивается иным образом. ВСУ ослабли и на некоторых участках оказались в невыгодном положении.

Юрий Ушаков отметил, что украинские бойцы могут воспользоваться перемирием для того, чтобы отдохнуть и нарастить свои силы. У России есть опасения, что украинское командование воспользуется паузой для перегруппировки войск. Кроме того, перемирие станет возможностью для перевооружения армии противника. Спикер отметил, что Россия не скрывает своих опасений.

«Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев», — отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал США и Европу усилить давление на Россию различными способами, в том числе и санкциями, ради достижения справедливого и продолжительного мира.