Стали известны причины падения 17-летнего парня с крыши в Омской области

В понедельник вечеров, 24 июля, стало известно о гибели 17-летнего подростка, который упал с крыши многоэтажного дома, сообщает gorod55.ru .

Сначала предполагалось, что парень выполнял ремонтные работы, во время которых упал с крыши пятиэтажного здания. Он погиб моментально. На место происшествия приехали следователи, которые допрашивали всех строителей. Было заведено уголовное дело по причине не предоставления рабочим безопасных условий.

Во вторник, 25 июля, выяснились новые обстоятельства дела, сообщает gorod55.ru. Стало известно, что подросток не работал на данном объекте. Он пришел проведать своего родственника и принес ему еды. В один момент нога соскользнула, и парень погиб. Следствие продолжается. Сотрудники проверяют обеспечение безопасных условий работы для строителей. Уголовное дело по-прежнему открыто по причине смерти по неосторожности.

Отмечается, что ремонтные работы проводят на крыше дома, где недавно уже выполняли реконструкцию. Этим летом сильный дождь стал причиной подтопления верхнего этажа. Жители оставляли жалобы в социальных сетях, вероятно, подрядчик отреагировал на них.