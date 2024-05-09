Столтенберг: НАТО не направит войска на Украину

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете Repubblica заявил, что НАТО не будет направлять собственные войска на Украину.

Спикер заявил, что НАТО не собирается вступать в конфликт на Украине. Прямое участие военного альянса лишь усугубит ситуацию. Сейчас НАТО борется за реализацию двух стратегически важных целей:

оказывать Украине сильную поддержку и существенную военную помощь;

не допустить выход вооруженного конфликта за пределы украинской земли.

Йенс Столтенберг отметил, что Украина не обращалась к НАТО с официальной просьбой ввести свои войска. Киев по-прежнему просит передавать военным вооружения, которые помогут в наступлении. ВСУ также нуждаются в снарядах и различной технике.

«Президент Путин не верил, что мы окажем такую ​​большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска», — заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Спикер выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, расположенные вблизи своей государственной границы. Однако Йенс Столтенберг призвал Кремль изменить свою позицию относительно ядерного вооружения. Отношение НАТО относительно целесообразности его применения осталось неизменным.

Ранее мы сообщали, что военный атташе Италии посетил в Москве выставку трофейной техники.