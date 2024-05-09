Военный атташе Италии не удержался и посетил в Москве выставку трофейной техники

Военный атташе итальянского посольства в Москве полковник Витторио Паррелла побывал на экспозиции трофейной техники ВСУ и НАТО на Поклонной горе в российской столице, пишет La Stampa.

Как отмечает издание, визит дипломата был санкционирован Минобороны Италии. Сообщается, что Паррелла посетил выставку совместно с военнослужащими Китая, Индии и Марокко.

«Военный был уполномочен Минобороны: он должен был напрямую проверить военные трофеи, которые россияне решили выставить», – говорится в сообщении.

В свою очередь, как пишет итальянская La voce di imperia, визит Парреллы на Поклонную гору в Москве вызвал оживленные споры в итальянском обществе.

Ранее российский режиссер Тигран Кеосаян поделился мнением, что выставка трофейной техники заставила многие западные страны вздрогнуть.