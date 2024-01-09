Суд отказался арестовать блогера, который оскорблял девушек славянской внешности - ТАСС

Блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя обвиняют в том, что он публично оскорблял и угрожал девушкам славянской внешности. Следствие настаивало на мере пресечения в виде нахождения под стражей. Симоновский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства органов власти, сообщает ТАСС .

Решением Симоновского суда Москвы блогер был выпущен из-под стражи непосредственно в зале суда.

Молодой человек был задержан в воскресенье, 7 января. Блогер неоднократно выкладывал в сеть видео, в которых в пренебрежительном тоне отзывался о девушках славянской внешности.

Согласно версии следствия, подобные видео были инсценировочными. Блогер таким способом набирал просмотры. Было возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Ранее мы сообщали, что адвокат Алексей Лапузин, представляющий интересы рэпера Эдуарда Шарлота, проинформировал о намерении просить об изменении меры пресечения для своего клиента. Артиста обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. На данный момент скандальный певец находится в СИЗО.