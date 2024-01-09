Скандальный рэпер Шарлот пытается выбраться из СИЗО через письма патриарху Кириллу

Артист Шарлот покаялся в письмах перед патриархом Кириллом, но отметил, что для искупления вины он должен выйти на волю. RT выяснил, что скандалист планирует выбраться из СИЗО.

Адвокат Алексей Лапузин, представляющий интересы Эдуарда Шарлота, подтвердил, что он будет пытаться изменить меру пресечения блогеру. В частности он потребует заменить камеру на домашнее заключение, либо ограничение в определенных действиях до разрешения ситуации с делом.

Напомним, что рэпер находится под арестом до 24 января по решению суда. Его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. 25-летний артист сбежал из России в Армению, где сжег свой паспорт. После он извинился и вернулся в страну, где его задержали по прибытии. В письмах к патриарху Кириллу Шарлот обещал исполнять только патриотичное творчество, которое сейчас придумывает в СИЗО.