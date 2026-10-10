Суперконденсаторы, патенты и сотни тысяч изделий: чем удивили предприятия Химок

В четверг, 8 октября, в Химках побывала делегация во главе с заместителем главы округа по развитию территорий и инвестициям Александром Морозовым. Маршрут пролег по предприятиям группы компаний Global Edge, которая работает в городе больше четверти века. Вместе с Морозовым на производствах побывали представители Ассоциации ветеранов СВО: руководитель местного отделения Александр Александров и его заместитель, депутат Владислав Степушин, сообщила администрация городского округа.

Первым пунктом маршрута выбрали «Тул Лэнд». Основной профиль этого предприятия — режущий инструмент, однако есть у него и другое, куда менее очевидное направление: промышленные накопители энергии на суперконденсаторах.

Особый интерес делегации вызвала свежая разработка компании — запатентованная система режущего инструмента, предназначенная для четырехсторонних станков. Ее созданием занимались инженеры во главе с заслуженным машиностроителем РФ Михаилом Лифшицем. Благодаря этому решению удается сразу в трех направлениях добиться улучшений: вырастает производительность, повышается качество обработки и снижаются издержки.

Следующая остановка — завод абразивного инструмента «Корунд». Специализация предприятия — гибкий шлифовальный инструмент, который находит применение в широчайшем спектре отраслей, начиная от судостроения и заканчивая энергетикой. Объемы выпуска здесь исчисляются сотнями тысяч единиц: за месяц завод способен произвести до 300 тыс. лент для ручного инструмента и до 450 тыс. штампованных изделий. Подбор материалов под каждый заказ ведется в собственной испытательной лаборатории предприятия.

«Для Химок важно, что предприятия, которые много лет работают в городе, продолжают развиваться и выпускать продукцию для самых разных отраслей. Сегодня мы увидели совершенно разные технологии, но за каждой из них стоят собственная инженерная работа, оборудование и квалифицированные специалисты. Такие предприятия имеют большое значение для промышленного потенциала Химок», — отметил заместитель главы городского округа Александр Морозов.

Во время визита Морозов и руководство группы обсудили промышленную кооперацию и перспективы новых совместных проектов в округе.

«За 26 лет Global Edge последовательно развивала технологии и различные промышленные направления. В основе этого развития всегда были три вещи: бауманская инженерная школа, промышленная среда Химок и люди — их энергия, квалификация и умение доводить сложную техническую задачу до работающего решения», — подчеркнул председатель совета директоров Михаил Лифшиц.

Группа компаний Global Edge — это объединение, чья деятельность охватывает сразу несколько направлений. Предприятия группы занимаются разработкой и выпуском нестандартного оборудования, а также производством шлифовального и режущего инструмента.

Отдельная и менее очевидная линия — создание суперконденсаторных систем, предназначенных для накопления энергии в промышленных масштабах. Такое сочетание направлений делает группу заметным игроком на стыке машиностроения и энергетики.

За более чем четверть века своей истории Global Edge превратилась в значимое звено сразу двух процессов. С одной стороны, речь идет об импортозамещении: продукция группы позволяет закрывать те ниши, где раньше приходилось полагаться на зарубежные аналоги. С другой — о технологическом суверенитете российского производства, то есть о способности отрасли развиваться самостоятельно, опираясь на собственные инженерные решения и производственные мощности. Именно эта роль — поставщика критически важных компонентов и оборудования — закрепила за группой ее нынешнее положение.

Ранее сообщалось, что в Химках планируют расширить производство мясных деликатесов.