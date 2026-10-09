В Химках планируют расширить производство мясных деликатесов

В Химках реализуют инвестиционный проект по расширению производства мясных изделий, соглашение об этом на стенде Московской области в рамках 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Деликатес Дичь» Александр Макаренко. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье поддерживает развитие предприятий, которые находят свою уникальную нишу на рынке. Компания развивает производство мясных изделий из широкого ассортимента сырья и уже реализует продукцию в рознице», — отметил Виталий Мосин.

По его словам, это увеличит объемы выпуска и создать новые рабочие места в регионе. В реализацию проекта вложат более 500 млн рублей, его реализуют поэтапно в 2026 – 2028 годах. На площадке уже начались подготовительные работы.

«Деликатес Дичь» работает с 2018 года, компания специализируется на производстве колбас, тушеного мяса, паштетов и мясных снеков из различных видов мяса. Их реализуют в розничных сетях и собственном интернет-магазине.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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