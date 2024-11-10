Сын Трампа предупредил Зеленского, что через 38 дней он потеряет «свое пособие»

Дональд Трамп-младший опубликовал ироничный пост в социальной сети, в котором предупредил президента Украины Владимира Зеленского о скорой потери карманных денег, сообщил РБК.

К посту прикреплено видео. В центре стоит печальный Владимир Зеленский. Резко цветной фон меняется на черный. На голову украинского президента падают доллары. Зеленский по-прежнему стоит с печальным видом. Автор поста оставил комментарий.

«От первого лица: вы через 38 дней потеряете свое пособие», — подписал видео Дональд Трамп-младший.

Отметим, что через 38 дней выборщики в США утвердят победу на выборах президента США Дональда Трампа. СМИ считают, что «пособие» — это те деньги, которые США передают Украине для приобретения снарядов и вооружения с целью борьбы в зоне СВО с военнослужащими России. Политик неоднократно заявлял, что переданные Киеву деньги, США могли бы использовать для решения внутренних проблем.

Ранее сообщалось, что Трамп найдет лазейку, чтобы вывести США из НАТО в обход конгресса.