Источник ТАСС в силовых структурах сообщил , что ВС РФ закрепились примерно в 3 км от крупнейшего угольного предприятия Украины.

Источник уточнил, что речь идет об угольном предприятии, которое входит в шахтоуправление «Покровское». Оно расположено в Донецкой Народной Республике. Украина понимает, что военнослужащие России уже находятся на близком расстоянии. В близрасположенных населенных пунктах объявили эвакуацию населения. В частности, в настоящее время жителям Удачного рекомендуют покинуть населенный пункт.

Военнослужащие Украины пытаются обустроить позиции в черте угольного предприятия, чтобы препятствовать Армии России его освобождению.

«До шахты «Покровское» осталось порядка 3 км», — сообщили в силовых структурах.

Агентство отметило, что Украина нуждается в угольном предприятии. Оно добывает коксующий уголь, который требуется для работы металлургической промышленности. Киев сбывает продукцию в страны ЕС. Сотрудничество позволяет Украине получать экономическую прибыль.

Ранее сообщалось, что ВС РФ закрепились на дачах возле Антоновского моста Херсона последствием успешной атаки.