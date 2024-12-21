«Страна.ua»: ВС РФ пошли в атаку и закрепились на дачах возле Антоновского моста Херсона

Российским войскам удалось закрепиться на дачах в районе Антоновского моста около Херсона. Об этом со ссылкой на проживавшего ранее в городе режиссера Сергея Зейналова пишет украинское издание «Страна.ua».

Со слов собеседника издания, позапрошлой ночью, 20 декабря, российские штурмовые группы несколько раз пытались зайти в находящийся под украинской оккупацией Херсон со стороны Антоновского моста. Город переживал самый настоящий «ад», а обстрелы ВС РФ с левой стороны Днепра достигали скорости порядка «1000 снарядов за 40 минут».

«Россияне закрепились сразу за мостом на левом берегу в районе Дач, который они могут использовать как плацдарм для атаки правого берега, Антоновки и Херсона», — сообщил Зейналов.

По данным украинского военного паблика Deep State, район Антоновских дач находится на левом берегу Днепра и до последнего времени находился под контролем ВСУ.

Отметим, Минобороны РФ к настоящему времени официально не сообщало, есть ли в ближайшее время планы форсирования Днепра и освобождения Херсона.

Ранее сообщалось, что глава подконтрольной Киеву Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к эвакуации.