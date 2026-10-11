Циклон из Белоруссии идет на Подмосковье: синоптик Леус раскрыл, где прольется дождь

Столица оказалась на пути теплого атмосферного фронта, который связан с циклонической волной над Белоруссией. Об этом в своем канале на платформе «Макс» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в Подмосковье в воскресенье, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, а вероятность дождей невелика. Осадки возможны лишь на севере и западе Подмосковья. При этом температурный фон будет расти: днем показания термометров на 3-4° превысят климатические рамки.

«Москва: фронтальный раздел принесет тепло», — написал эксперт.

Согласно информации синоптика, температура воздуха в Москве составит +13…+15°, а по области +11…+16°. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 746 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 12 октября, как считает эксперт, временами ожидаются дожди. Ночью температура составит +10…+12°, днем +16…+18°.

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